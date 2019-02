Young leaders/Inspiring mentors: la force du loup ? Décision et courage

Salvatore Curaba

" Ce projet est né pour montrer aux Louviérois qu'il est possible de faire de belles choses ! ". Debout, au premier étage du nouveau restaurant Le Drapeau blanc, ce multi-entrepreneur montre à son young leader Damien Delépine sa dernière réalisation, et regarde fièrement par-delà les vitres de cette nouvelle brasserie, posée au coeur de la cité. L'horeca : un challenge tout récent pour Salvatore Curaba, CEO de la société EASI, président du club de football de La Louvière et conférencier à ses heures. Un homme dont le leadership est empreint de valeurs fondamentales. Lesquelles ? " Je dirais sans hésiter la décision et le courage ". La décision est illustrée par une photo de football, un sport qui lui colle à la peau, et le courage par un cliché du papa. " Et là, on peut véritablement parler de courage. Venir de Sicile et quitter sa famille pour la mine ! C'est autre chose que de prendre des décisions qui font le quotidien de la vie d'une ent...