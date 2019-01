Young leaders/Inspiring mentors: Bach to business!

Christiane Malcorps

" J'adore le silence. " Quant on connaît l'engouement de Jasper pour la musique, on pourrait croire que cet aveu, fait d'entrée de jeu, sonne comme une disharmonie au sein de ce duo. Pas du tout ! " Une de nos premières rencontres a eu lieu ici à Flagey pendant le Festival Musiq'3. Jasper voulait que je le voie dans son univers de travail et au coeur de sa passion. Nous avons tout de suite eu beaucoup de choses à partager ". A commencer par cette décision de tout plaquer et de se lancer dans une aventure professionnelle en solo. " J'étais un peu bousculée au début quand il m'a annoncé ce choix. Nous avions déjà discuté de son envie mais je ne voulais pas porter la responsabilité d'une décision prisedans la précipitation. Et au final, quelques mois plus tard, je peux dire que Jasper n'aurait pas pu faire autrement. C'est quelqu'un de tellement passionné. Il a eu raison jusqu'ici ...