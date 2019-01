Young leaders/Inspiring mentors : à deux en cordée pendant un an

Le programme "Young Leaders/ Inspiring Mentors" est né en 2010 de la volonté de créer un lien fort et impactant entre deux dynamiques : d'un côté, la fougue de jeunes qui démarrent leur carrière et, de l'autre, la sagesse de mentors expérimentés et qui peuvent apparaître comme des figures inspirantes.