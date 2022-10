La marque Crosscall, qui s'est spécialisée dans les smartphones ultrarésistants, lance un nouveau casque audio à conduction osseuse, le X-Vibes. Ce casque sans fil diffuse le son à travers vos tempes pour atteindre directement l'oreille interne. Une nouvelle manière d'écouter de la musique.

Connue pour ses smartphones qui ne craignent pas les chutes et les usages intensifs, la marque française Crosscall a décidé de se lancer dans un segment de niche très fermé, celui des casques à conduction osseuse. Un marché dans lequel s'est déjà engouffré Shokz ou encore Philips Audio.

La "conduction osseuse", c'est quoi ?

Il s'agit d'un phénomène naturel de propagation des sons jusqu'aux tympans grâce aux os du crâne. C'est-à-dire que les ondes sonores qui s'échappent des oreillettes sont transmises par vibrations à votre cochlée (organe auriculaire chargé de l'interprétation du son) sans passer par le tympan. Ainsi, vous pouvez écouter un contenu audio (musique, livre, itinéraire GPS) sans réduire les sons ambiants. Le grand avantage de cette technologie est que, grâce à sa conception ouverte, vous pouvez entendre ce qui se passe autour de vous tout en écoutant de la musique. L'intérêt est certain dans le cadre d'une utilisation sportive, notamment en ville, et la technologie est adaptée aussi bien au travail en open space que sur chantier ou dans des conditions sonores particulièrement hostiles. L'idée étant de pouvoir écouter un flux sonore ou de répondre à des appels sans être coupé du monde.

Qu'y a-t-il sous le capot ?

Une fois déballés, les nouveaux X-Vibes prennent la forme d'un casque sans fil tour-de-nuque qui se recharge en USB. À la différence près qu'il n'est pas équipé d'écouteurs classiques, mais de petits transducteurs qui trouvent leur place juste à l'avant du tragus, ce petit repli de peau situé à l'entrée du conduit auditif de chaque oreille. L'arceau en titane serre idéalement le crâne, et le maintien est également assuré par les deux tours d'oreille du casque. Celui-ci s'appaire de façon traditionnelle en Bluetooth. Sur les tempes, des boutons permettent d'accéder aux fonctions principales : marche-arrêt, volume, pause, etc. Un bouton multifonction permet aussi de répondre à vos appels téléphoniques et, petite particularité, il intègre la fonctionnalité Push-to-Talk (PTT), le rendant ainsi compatible avec l'application de communication de groupe X-TALK de Crosscall qui fonctionne exactement comme un talkie-walkie mais sans limite de distance. La bande entre les deux parties de la conduction osseuse est faite de titane flexible et d'un matériau qui absorbe la transpiration. Conçu pour l'endurance, le casque résiste à l'immersion dans l'eau et à la poussière.

© pg

À l'épreuve du test

Le X-Vibes nous a accompagnés durant une journée de bureau et deux heures de vélo, en milieu urbain. Résultat ? D'abord surprenant. La conduction osseuse fonctionne étonnamment bien : le son est très clair et l'on distingue parfaitement voix et instruments. Ensuite, le casque, en titane, est léger (34 grammes), ne gêne pas et reste en place lorsqu'on roule. Revers de la médaille : le son perçu n'est pas du niveau de celui d'un casque audio intra-auriculaire. Plus mat, il donne l'impression d'être cantonné dans les médiums malgré des basses renforcées. Difficile de pousser le volume sans ressentir de petites vibrations. Par contre, les X-Vibes offrent une spatialisation assez impressionnante pour ce type de produits. Reste que la vocation première est remplie : en pleine rue, on peut rouler ou courir en conservant une parfaite conscience de son environnement sonore et ainsi, limiter autant que possible les risques d'une éventuelle collision. Le casque dispose de deux microphones. Le premier livre une performance stable malgré les conditions difficiles (température, vent, humidité...). Le second capte les bruits environnants et les réduit, sans les éliminer. Résultat : en appel ou en visioconférence, l'interlocuteur entendra avec clarté sans être parasité par les bruits ambiants. Les écouteurs de Crosscall sont également dotés d'une batterie à grande autonomie (14 heures de lecture en une seule charge).

Notre verdict

Avec les écouteurs X-Vibes, Crosscall vise aussi bien les utilisateurs sportifs, que les travailleurs qui aiment rester attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Le X-Vibes offre une technologie de conduction osseuse qui garantit des appels parfaitement audibles, des sons clairs dans les médiums et des basses renforcées, même dans des environnements bruyants. Résistant à l'eau, avec une autonomie confortable, le X-Vibes peut vous accompagner toute la journée sur le terrain, au bureau ou lors de vos trajets. Nous avons apprécié son confort et son maintien. Ses boutons de commande sont manipulables efficacement. La technologie par conduction osseuse ne nécessite pas de couvrir les oreilles, ce qui rend ce casque confortable et sécurisé pour les cyclistes et les coureurs qui ne prennent pas de risque avec la circulation routière. Bref, voici une nouvelle manière d'écouter de la musique. Sans fausse note.

Prix : 149 euros.

