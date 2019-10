C'est en bouleversant son propre mode de consommation il y a quelques années que ce couple a découvert une faille dans le marché de l'emballage, avant de se lancer pour la combler.

Alyne François et son mari François Chasseur se sont lancés il y a quelques années dans une démarche de consommation zéro déchet, bien avant qu'elle ne devienne tendance. " En faisant mes courses, j'ai découvert que la plupart des petits sacs à vrac que l'on trouve dans le commerce étaient fabriqués au Bangladesh. C'est quand même un non-sens, me suis-je dit, alors qu'en Belgique, a priori, on sait encore coudre... " C'est alors qu'a germé la première idée de l'entrepreneuse. Au printemps 2017, elle et son mari mettent en ligne leur webshop qui propose un maximum de produits destinés à soutenir une démarche zéro déchet. Il est tout simplement baptisé www.zerodechet.be, un nom de domaine à en faire pâlir plus d'un à présent.

...