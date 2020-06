Wizata, la startup d'Intelligence Artificielle (IA) pour l'Industrie 4.0, vient de lever €2.7 millions auprès des fondateurs initiaux et du partenaire de longue date Expon Capital, lors d'un tour de table mené par deux nouveaux partenaires : Volta Ventures et KBC Focus Fund.

Créée en 2014 en tant qu'entreprise de services, avant de devenir en 2018 une entreprise de produits, la startup IA pour l'industrie 4.0 Wizata vient d'annoncer avoir levé 2,7 millions d'euros via des fondateurs iniatiaux mais également auprès de leur partenaire de longue date, Expon Capital.Wizata, c'est quoi ?Wizata fournit une plate-forme à l'architecture ouverte permettant aux ingénieurs d'optimiser et d'automatiser le processus de production en temps réel grâce à l'IA. Des entreprises leaders dans le secteur des matériaux s'appuient sur la plateforme Wizata pour créer et déployer de manière autonome l'IA directement sur leurs lignes de production, tout en gardant un contrôle exclusif sur leurs données, modèles et propriété intellectuelle. Les nouveaux partenairesVolta Ventures cible les entreprises Internet et SaaS à croissance rapide du Benelux. KBC Focus Fund est un fonds de capital-risque spécialisé dans le deeptech, avec l'ambition de dynamiser le secteur des nanotechnologies, de la microélectronique et de l'IoT. Le Digital Tech Fund encourage l'innovation à long terme et soutient l'écosystème des startups technologiques au Luxembourg."L'association exceptionnelle du KBC Focus Fund, de Volta Ventures et du Digital Tech Fund d'Expon Capital permettra à Wizata de devenir un champion de l'industrie 4.0, afin d'optimiser et de digitaliser les processus de production grâce à l'IA", a déclaré Jean-Philippe Hugo, CEO de Wizata."Nous sommes heureux de soutenir l'ambition de Wizata de piloter des gains d'efficacité opérationnelle dans l'industrie manufacturière, en tirant parti de leur technologie d'IA", a déclaré Koen De Waele, Venture Partner chez Volta Ventures. "Ceci marque le premier investissement du deuxième fonds de Volta et notre premier investissement au Luxembourg".Les réactions des partenairesNuno Carvalho, Investment Director chez KBC Focus Fund, a déclaré : "Chez KBC, nous investissons dans des entreprises actives dans le domaine de l'IIoT qui ont le potentiel de devenir des acteurs mondiaux. Wizata est l'une de ces entreprises. Nous voyons un grand potentiel dans leur plateforme ouverte et très extensible, qui permettra aux organisations de réaliser leur transformation vers l'Industrie 4.0 et de mettre en oeuvre l'IA dans leurs opérations de production. Nous sommes ravis de soutenir activement Wizata grâce au réseau et à l'expertise du groupe KBC."Alain Rodermann, Managing Partner d'Expon Capital, a déclaré : "Le Digital Tech Fund est fier d'avoir soutenu l'équipe des fondateurs de Wizata dès le début du projet. La société a créé une impressionnante valeur et propriété intellectuelle en juste 18 mois, et a déjà déployé son produit au sein de sociétés industrielles globales. Ce nouveau financement va permettre une accélération du rythme de croissance de l'entreprise."