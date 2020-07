Le chef de l'autorité de régulation financière allemande Bafin, Felix Hufeld, a défendu son agence contre les attaques selon lesquelles la surveillance de la Wirecard, qui a fait l'objet d'un scandale, avait fait défaut. Pour M. Hufeld, le gouvernement devrait soumettre les entreprises technologiques à une réglementation plus stricte, estimant qu'il y avait trop de zones grises à l'heure actuelle.

"Nous remplissons exactement les devoirs que le législateur nous impose. Ne pas le faire serait inacceptable en démocratie", a-t-il commenté dans les colonnes du journal Die Welt am Sonntag. "Ceux qui affirment que cette affaire de fraude aurait été impossible sous une autre supervision créent de la confusion", a-t-il ajouté, soulignant que Bafin n'a supervisé directement qu'une partie de Wirecard.

Le prestataire de paiements en ligne Wirecard a récemment reconnu l'existence de comptes fictifs à hauteur de 1,9 milliard d'euros censés appartenir à Wirecard aux Philippines et sous la responsabilité de l'ancien directeur des opérations Jan Marsalek. Le procureur de Munich enquête actuellement sur les dirigeants, actuels et passés, de Wirecard.

Le scandale a également placé Bafin et le ministère des Finances sous le feu des critiques. Le contrôleur fédéral des finances examine à présent le rôle de chacun dans cette affaire.

