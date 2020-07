Wim Verhoeven deviendra le 17 août prochain le nouveau rédacteur en chef de Trends et Kanaal Z/Canal Z. Il succède à Daan Killemaes, qui restera dans la rédaction de Trends.

Wim Verhoeven a commencé sa carrière chez Het Laatste Nieuws, a fait partie de la rédaction de De Nieuwe Gazet, puis est devenu rédacteur en chef de Het Laatste Nieuws et de hln.be.

Le nouveau rédacteur en chef souhaite faire de Trends la marque qui sert de référence et de source d'inspiration pour les entrepreneurs, les dirigeants, les jeunes et les hauts potentiels."Trends peut être la voix du véritable entrepreneur, le plus grand club d'affaires du pays, une plate-forme d'apprentissage et doit radicalement embrasser les nouvelles tendances. Redéfinir la valeur, la pensée circulaire, l'économie de demain. Celle-ci s'articule autour des connaissances, des meilleures pratiques et de la durabilité."

