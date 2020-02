Les entreprises qui valent plus de 1.000 milliards de dollars en Bourse, ou qui ont franchi ce cap à un moment donné, se comptent sur les doigts d'une main. Il y a Apple, Microsoft, Amazon et depuis peu Alphabet, la maison-mère de Google. C'est un club très sélect vu qu'elles ne sont que 4 entreprises au monde à pouvoir s'en vanter.

Mais il existe aussi un autre club très sélect, c'est celui des applications qui peuvent se vanter d'avoir plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde ! Jusqu'à présent seulement You Tube et Facebook pouvaient se targuer d'avoir autant d'utilisateurs, mais depuis ce mercredi, il y a un troisième larron qui vient de les rejoindre : c'est la messagerie WhatsApp, qui compte désormais aussi 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels.

WhatsApp, pour ceux qui ne connaitraient pas, c'est une application qui permet d'envoyer des messages instantanés, mais aussi d'avoir des conversations en mode téléphonique ou avec la vidéo. L'immense avantage de WhatsApp, c'est que cette appli utilise Internet mais sans coût additionnel. Vous pouvez donc communiquer avec n'importe qui dans le monde sans aucun coût. De plus, cerise sur le gâteau, la sécurité est au maximum, confidentialité totale donc !

C'est ce qui explique qu'en deux ans à peine, 500 millions de nouveaux utilisateurs sont venus grossir les rangs des fans de WhatsApp. Pour le plus grand plaisir de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, car WhatsApp appartient aussi à Facebook. En 2014, le patron de Facebook avait sorti son chéquier et payé la coquette somme de 22 milliards de dollars pour acheter cette messagerie. On voit qu'aujourd'hui, ce chèque n'était pas exagéré, car Facebook possède aussi Messenger et Instagram. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous passons en moyenne 85% de notre temps digital sur 5 applications: Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram et Snapchat. Sur ces 5 applications, toutes appartiennent au patron de Facebook sauf Snapchat. En d'autres mots, 85% de notre temps sert à enrichir un jeune homme de moins de 40 ans, habillé la plupart du temps en t-shirt gris à capuche.

Mais vous savez pourquoi Mark Zuckerberg s'habille toujours de la même manière ? Là aussi, c'est très simple, il fait comme Barack Obama avec ses costumes, il part du principe que son temps est précieux et donc il limite son choix de garde-robe à quelques pièces, histoire de ne pas perdre son temps à chercher quoi mettre aujourd'hui ou demain. J'imagine que c'est pour la même raison qu'il truste 4 des 5 applis les plus populaires au monde : pour nous éviter de réfléchir et donc pour nous faire gagner du temps. Merci qui ? Merci Mark !

Mais il existe aussi un autre club très sélect, c'est celui des applications qui peuvent se vanter d'avoir plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde ! Jusqu'à présent seulement You Tube et Facebook pouvaient se targuer d'avoir autant d'utilisateurs, mais depuis ce mercredi, il y a un troisième larron qui vient de les rejoindre : c'est la messagerie WhatsApp, qui compte désormais aussi 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels.WhatsApp, pour ceux qui ne connaitraient pas, c'est une application qui permet d'envoyer des messages instantanés, mais aussi d'avoir des conversations en mode téléphonique ou avec la vidéo. L'immense avantage de WhatsApp, c'est que cette appli utilise Internet mais sans coût additionnel. Vous pouvez donc communiquer avec n'importe qui dans le monde sans aucun coût. De plus, cerise sur le gâteau, la sécurité est au maximum, confidentialité totale donc !C'est ce qui explique qu'en deux ans à peine, 500 millions de nouveaux utilisateurs sont venus grossir les rangs des fans de WhatsApp. Pour le plus grand plaisir de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, car WhatsApp appartient aussi à Facebook. En 2014, le patron de Facebook avait sorti son chéquier et payé la coquette somme de 22 milliards de dollars pour acheter cette messagerie. On voit qu'aujourd'hui, ce chèque n'était pas exagéré, car Facebook possède aussi Messenger et Instagram. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous passons en moyenne 85% de notre temps digital sur 5 applications: Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram et Snapchat. Sur ces 5 applications, toutes appartiennent au patron de Facebook sauf Snapchat. En d'autres mots, 85% de notre temps sert à enrichir un jeune homme de moins de 40 ans, habillé la plupart du temps en t-shirt gris à capuche.Mais vous savez pourquoi Mark Zuckerberg s'habille toujours de la même manière ? Là aussi, c'est très simple, il fait comme Barack Obama avec ses costumes, il part du principe que son temps est précieux et donc il limite son choix de garde-robe à quelques pièces, histoire de ne pas perdre son temps à chercher quoi mettre aujourd'hui ou demain. J'imagine que c'est pour la même raison qu'il truste 4 des 5 applis les plus populaires au monde : pour nous éviter de réfléchir et donc pour nous faire gagner du temps. Merci qui ? Merci Mark !