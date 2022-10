Le groupe Meta (maison-mère de Facebook, Instagram, WhatsApp...) a affirmé mardi avoir résolu la panne mondiale ayant affecté son service de messagerie instantanée WhatsApp et perturbé l'envoi et la réception de messages pour ses milliards d'utilisateurs.

"Nous savons que les gens ont eu du mal à envoyer des messages sur WhatsApp aujourd'hui", a déclaré à l'AFP un porte-parole de Meta. "Nous avons résolu le problème et nous nous excusons pour tout inconvénient."

La panne avait débuté vers 9h00 (HB) et a duré deux heures environ, empêchant les deux milliards d'utilisateurs dans le monde d'envoyer et de recevoir des messages via l'application.

L'origine de la panne n'a pour l'heure pas été précisée.

