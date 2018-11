WeCocoon, une liste de mariage aux multiples partenaires

Mariage à l'agenda. Entre le sempiternel service en porcelaine et le viatique pour un voyage, à défaut d'une liste, il n'est pas toujours facile de trouver le cadeau idéal. Pour aiguiller les futurs mariés et leurs invités, une start-up propose un catalogue en ligne reprenant des produits et des services de différentes enseignes.