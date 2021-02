C'est un lourd constat d'échec: IBM envisage de se séparer de sa division santé. Le groupe a dépensé des dizaines de milliards de dollars pour des services décevants et toujours pas rentables.

Watson est le nom donné au système d'intelligence artificielle (IA) mis au point par IBM. Bien avant Deep Mind et la victoire de la machine sur les hommes aux échecs, Watson a taillé des croupières aux humains, notamment en participant à des jeux télévisés du genre Questions pour un champion. IBM lance alors des programmes qui permettent à ses systèmes IA d'apprendre par eux-mêmes. Dix ans après cet exploit, les résultats sont mitigés. Si les services offerts par Watson dans la finance et les ressources humaines sont remarquables, dans le domaine de la santé, par contre, c'est un constat d'échec. Watson Health, le plus grand programme IA du groupe informatique, est à vendre. Il fournit des services aux hôpitaux, aux assureurs et aux groupes pharmaceutiques. Il aide à analyser les données (résultats de tests, de radios, d'IRM, de scan, etc.) mais il n'apparaît pas comme décisif dans le diagnostic des patients, notamment dans le cadre de l'oncologie. Selon plusieurs clients, le système ne permet pas de mieux soigner les patients. Arvind Krishna, le nouveau CEO, a donc décidé de mettre Watson Health en vente. Une décision conforme à sa stratégie de se concentrer sur le cloud computing, les activités IA qui fonctionnent et les technologies de serveurs informatiques à distance. Un secteur où il est déjà distancé par Amazon ou Google. Cette stratégie avait déjà conduit à la scission de ses activités informatiques. D'ici à la fin 2021, ce nouveau groupe, fort de 90.000 salariés et représentant les activités historiques d'IBM, fera son entrée en Bourse. IBM a dépensé des dizaines de milliards de dollars pour développer Watson Health et pour acheter des sociétés qui complétaient son système.