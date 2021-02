Washington a décidé d'abandonner son projet de forcer le groupe chinois ByteDance à vendre les opérations américaines de la populaire application TikTok aux groupes Oracle et Walmart, rapporte mercredi le Wall Street Journal.

La nouvelle administration Biden n'a toutefois pas encore finalisé la réponse qu'elle compte apporter à ce dossier, ajoute le journal, citant des sources anonymes.

Le gouvernement est en train de passer en revue les efforts engagés par l'ancien président Donald Trump pour contrer les risques potentiels à la sécurité nationale posés par les compagnies technologiques chinoises, notamment pour ce qui est de la collecte des données d'utilisateurs américains.

Des discussions se poursuivent entre ByteDance et des responsables américains, affirme encore le Wall Street Journal.

Elles portent sur la sécurité des données et les moyens d'éviter que les informations des abonnés américains de TikTok ne soient accessibles au gouvernement chinois.

Tout accord sera différent de la solution envisagée en septembre dernier par l'administration Trump, ont affirmé les sources au WSJ.

Estimant que TikTok fait peser une menace sur la "sécurité nationale des Etats-Unis", l'administration Trump avait exigé que la populaire application de partage de vidéos légères passe sous pavillon américain.

Donald Trump avait ainsi donné son accord de principe à une offre de ByteDance prévoyant qu'Oracle et Walmart prennent 20% des parts d'une société nommée TikTok Global, en charge des activités mondiales de la plateforme et dont le siège serait situé aux Etats-Unis.

Mais des proches du président avaient estimé que les investisseurs américains devaient exercer un contrôle majoritaire sur la nouvelle entité.

La position de ByteDance avait par la suite évolué, le groupe proposant la création d'une société hébergeant ses activités américaines, ce qui laissait entendre qu'il serait prêt à abandonner sa majorité.

Contactés par l'AFP, le Trésor, le ministère du Commerce, TikTok et Oracle n'ont pas donné suite dans l'immédiat. Walmart n'a pas souhaité commenter.

Tout est parti d'un décret pris en août dernier dans le cadre de plusieurs lois sur l'urgence nationale afin de réclamer des mesures contre TikTok, qui revendique 100 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis.

L'administration accusait TikTok d'espionnage au profit du gouvernement chinois, accusations rejetées par le groupe.

Il s'en était suivi une bataille judiciaire qui continue puisque Washington a fait appel, fin décembre, d'une décision de justice empêchant le ministère du Commerce d'imposer à TikTok des restrictions, qui auraient abouti à l'interdiction du réseau social aux Etats-Unis.

Tout accord que conclura ByteDance sera aussi soumis à l'approbation de Pékin, qui impose des restrictions sur les exportations de technologies développées par des entreprises chinoises.

La nouvelle administration Biden n'a toutefois pas encore finalisé la réponse qu'elle compte apporter à ce dossier, ajoute le journal, citant des sources anonymes.Le gouvernement est en train de passer en revue les efforts engagés par l'ancien président Donald Trump pour contrer les risques potentiels à la sécurité nationale posés par les compagnies technologiques chinoises, notamment pour ce qui est de la collecte des données d'utilisateurs américains.Des discussions se poursuivent entre ByteDance et des responsables américains, affirme encore le Wall Street Journal.Elles portent sur la sécurité des données et les moyens d'éviter que les informations des abonnés américains de TikTok ne soient accessibles au gouvernement chinois.Tout accord sera différent de la solution envisagée en septembre dernier par l'administration Trump, ont affirmé les sources au WSJ.Estimant que TikTok fait peser une menace sur la "sécurité nationale des Etats-Unis", l'administration Trump avait exigé que la populaire application de partage de vidéos légères passe sous pavillon américain.Donald Trump avait ainsi donné son accord de principe à une offre de ByteDance prévoyant qu'Oracle et Walmart prennent 20% des parts d'une société nommée TikTok Global, en charge des activités mondiales de la plateforme et dont le siège serait situé aux Etats-Unis.Mais des proches du président avaient estimé que les investisseurs américains devaient exercer un contrôle majoritaire sur la nouvelle entité.La position de ByteDance avait par la suite évolué, le groupe proposant la création d'une société hébergeant ses activités américaines, ce qui laissait entendre qu'il serait prêt à abandonner sa majorité.Contactés par l'AFP, le Trésor, le ministère du Commerce, TikTok et Oracle n'ont pas donné suite dans l'immédiat. Walmart n'a pas souhaité commenter.Tout est parti d'un décret pris en août dernier dans le cadre de plusieurs lois sur l'urgence nationale afin de réclamer des mesures contre TikTok, qui revendique 100 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis.L'administration accusait TikTok d'espionnage au profit du gouvernement chinois, accusations rejetées par le groupe.Il s'en était suivi une bataille judiciaire qui continue puisque Washington a fait appel, fin décembre, d'une décision de justice empêchant le ministère du Commerce d'imposer à TikTok des restrictions, qui auraient abouti à l'interdiction du réseau social aux Etats-Unis.Tout accord que conclura ByteDance sera aussi soumis à l'approbation de Pékin, qui impose des restrictions sur les exportations de technologies développées par des entreprises chinoises.