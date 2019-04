Wallonie: les pôles de compétitivité veulent de la stabilité

La création de valeur ajoutée et d'emplois a bondi dans les entreprises des pôles depuis dix ans. Et pourtant, le budget des pôles n'est toujours pas garanti dans la durée.

En douze ans, les six pôles de compétitivité wallons ont validé plus de 270 projets de recherche. Cela a abouti au dépôt de 235 brevets et à la création d'une série d'entreprises. Et pas des moindres : les impressions 3D d'Andy-Shape, récemment choisies par Airbus, sont directement issues d'un projet des pôles de compétitivité. C'est le cas de Cardiotis (nouveau type de stent en cardiologie), de Cluepoints (outil statistique pour les études cliniques), des farines de blé "fonctionnalisées" qu'utilisent les Moulins de Statte pour remplacer les additifs alimentaires... Au total, l'emploi a progressé de 13% en dix ans dans les entreprises membres des pôles (contre -11% pour l'ensemble de l'industrie wallonne !) et la valeur ajoutée produite y a cru de... 51%.

