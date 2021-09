Le parc Walibi ouvrira à nouveau ses portes le samedi 2 octobre, après être resté portes closes pendant deux mois et demi en raison des inondations qui ont touché une partie de la Belgique mi-juillet.

L'infrastructure technique de Walibi n'a pas été épargnée par les intempéries des 15 et 16 juillet derniers. Par conséquent, les équipes du parc ont réalisé un travail titanesque en se mobilisant sans arrêt pendant deux mois pour nettoyer, désinfecter, contrôler et réparer tous les dégâts.

Walibi rouvrira ses portes le samedi 2 octobre avec les mesures sanitaires connues : limitation de la capacité d'accueil, réservations recommandées et port du masque obligatoire à partir de 12 ans.

Par contre, il n'y a pas encore de date de réouverture pour l'Aqualibi, qui avait également été durement touché par les fortes précipitations des 15 et 16 juillet.

