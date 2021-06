TUI se réjouit de cette décision qui permettra d'offrir davantage de possibilités de voyages au plus grand nombre et qui rendra les zones rouges plus attractives à partir du 1er juillet.

Le comité de concertation des différents gouvernements de notre pays vient de déterminer les règles qui s'appliqueront aux Belges qui voyageront cet été. D'une manière générale, toute personne ayant été vaccinée, présentant un test négatif ou ayant récemment développé le COVID-19 pourra voyager en Europe sans trop de restrictions, y compris vers les zones rouges. Le certificat COVID, qui contient les données relatives à la vaccination, aux tests ou à l'immunité du citoyen, entrera en vigueur le 1er juillet.

TUI se réjouit de cette décision qui permettra d'offrir davantage de possibilités de voyages au plus grand nombre et qui rendra les zones rouges plus attractives à partir du 1er juillet. La quarantaine constitue tout de même un sérieux obstacle pour de nombreux voyageurs.

Safe Travel Corridor

TUI espère également que cette décision sera étendue au plus vite aux voyages en dehors de l'Union européenne. Dans l'attente de cela, TUI, en collaboration avec d'autres acteurs du tourisme, a proposé au gouvernement d'organiser des Safe Travel Corridor (avec des mesures sanitaires et des tests renforcés) et espère recevoir une réponse positive dans les plus brefs délais afin de rendre possible les voyages vers les destinations plus lointaines.

TUI est également convaincu que des capacités de test supplémentaires seront fournies aux voyageurs qui doivent présenter un test PCR. Grâce à la démocratisation ou à la gratuité de ces tests dans certains cas, les voyages seront plus accessibles pour un plus grand nombre de voyageurs. TUI salue cette décision et espère que le gouvernement autorisa prochainement l'utilisation de tests rapides afin de faciliter davantage l'accès aux tests pour les voyageurs.

Test-Achats se réjouit des décisions du comité de concertation concernant les voyages Selon l'organisation de défense des consommateurs, le budget voyage de beaucoup de Belges a été mis à rude épreuve et le prix des tests PCR (plus de 40 euros) ajoute une charge financière supplémentaire pour ceux qui souhaitent voyager. L'annonce de tests gratuits est donc une bonne nouvelle. Toutefois, Test-Achats constate que, si l'Europe prévoit également que les tests rapides, moins onéreux, soient valables pour voyager, ce n'est pas officiellement le cas dans notre pays. En ce qui concerne le "EU digital COVID Certificate", il sera mis en application le 17 juin. Test-Achat salue ces éclaircissements qui permettront de palier les inquiétudes des consommateurs et de leur offrir des perspectives. L'organisation rappelle en effet que beaucoup d'entre eux ont perdu de l'argent suite à des annulations, des non-remboursements ou des reports de voyages.

Le comité de concertation des différents gouvernements de notre pays vient de déterminer les règles qui s'appliqueront aux Belges qui voyageront cet été. D'une manière générale, toute personne ayant été vaccinée, présentant un test négatif ou ayant récemment développé le COVID-19 pourra voyager en Europe sans trop de restrictions, y compris vers les zones rouges. Le certificat COVID, qui contient les données relatives à la vaccination, aux tests ou à l'immunité du citoyen, entrera en vigueur le 1er juillet.TUI se réjouit de cette décision qui permettra d'offrir davantage de possibilités de voyages au plus grand nombre et qui rendra les zones rouges plus attractives à partir du 1er juillet. La quarantaine constitue tout de même un sérieux obstacle pour de nombreux voyageurs.TUI espère également que cette décision sera étendue au plus vite aux voyages en dehors de l'Union européenne. Dans l'attente de cela, TUI, en collaboration avec d'autres acteurs du tourisme, a proposé au gouvernement d'organiser des Safe Travel Corridor (avec des mesures sanitaires et des tests renforcés) et espère recevoir une réponse positive dans les plus brefs délais afin de rendre possible les voyages vers les destinations plus lointaines. TUI est également convaincu que des capacités de test supplémentaires seront fournies aux voyageurs qui doivent présenter un test PCR. Grâce à la démocratisation ou à la gratuité de ces tests dans certains cas, les voyages seront plus accessibles pour un plus grand nombre de voyageurs. TUI salue cette décision et espère que le gouvernement autorisa prochainement l'utilisation de tests rapides afin de faciliter davantage l'accès aux tests pour les voyageurs.