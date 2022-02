Sans électrification de masse, la transition énergétique restera un rêve vain. La facture d'électricité doit donc baisser. Toutefois, celle-ci renferme toujours de nombreux points obscurs.

"Tout le monde est en faveur de la transition énergétique. Et tout le monde sait que cette évolution va entraîner des turbulences : plus d'efficacité, plus de flexibilité, un prix plus élevé pour le CO2. Mais passerons-nous vraiment à l'action ? "Ils attendent la goutte qui fera déborder le vase", déclare l'économiste spécialisée dans l'environnement et l'énergie Johan Albrecht (Itinera et UGent) à propos des gouvernements qui veulent s'attaquer à la facture énergétique avec une multitude d'idées.Votre facture énergétique annuelle reflète en partie les prix du marché de l'électricité, mais elle est aussi le résultat des décisions politiques prises par le passé. Les supprimer n'est pas si simple. "Dans leur quête du financement de nouvelles mesures, certains partis politiques regardent les bénéfices qu'Engie Electrabel réalise sur la production d'électricité de ses centrales nucléaires, mais on peut aussi regarder la sursubvention des premiers panneaux solaires et des parcs éoliens offshore", explique Ronnie Belmans, fondateur de l'institut de recherche EnergyVille. "Je sais que les gens disent alors qu'ils ont un contrat avec le gouvernement et que ce dernier doit le respecter, mais la question est de savoir si ce contrat est équitable. L'annulation partielle ou totale d'un soutien précédemment accordé peut sembler être de la dynamite politique, mais cela ferait une sérieuse différence pour la facture."Une facture d'électricité correcte est essentielle pour le succès de la transition énergétique, qui vise à maximiser l'électrification et à rendre plus écologique la production d'électricité. Une voiture électrique ou une pompe à chaleur sont peut-être plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement, mais l'enthousiasme se heurte au prix, plus qu'élevés.Néanmoins, Marc Van den Bosch, directeur général de la Febeg, la fédération des entreprises belges électriques et gazières, appelle à la prudence. "Une taxe CO2 est parfaite pour nous, mais un simple transfert de la facture d'électricité à celle du gaz n'est pas une solution ", souligne-t-il. "Il reste aussi le charbon et le pétrole, et la facture pour le consommateur reste tout aussi élevée. Plus de 80 % de l'énergie consommée par une famille est destinée au chauffage et à l'eau chaude, et la majorité des Belges se chauffent au gaz naturel."La facture d'électricité contient des éléments qui n'y ont pas leur place. De nombreux pays soutiennent les énergies renouvelables avec des fonds généraux. Notre système de certificats verts, en revanche, pèse sur la facture en tant qu'obligations de service public (OSP).Les gouvernements en sont conscients, mais tous se méfient du transfert de ces coûts supplémentaires vers leur budget. La ministre flamande de l'Énergie Zuhal Demir (N-VA) a en effet retiré l'éclairage public des OSP. Sa collègue au fédéral, Tinne Van der Straeten (Groen), a remplacé les contributions fédérales par des accises intelligentes, ce qui devrait en faciliter la gestion. Mais le chemin à parcourir est encore long, estime Marc Van den Bosch : "L'élan a été donné. Chacun a fait des efforts ces dernières années. Mais ceux-ci doivent être maintenus pour les années à venir et, de préférence, renforcés."Cette déclaration appelle également quelques commentaires. En raison du prix élevé de l'électricité et du vent modéré, les parcs éoliens en mer reçoivent 177 millions d'euros de moins en soutien pour leur électricité. Pour les parcs éoliens les plus récents, l'aide est liée au prix de l'électricité, ce qui signifie qu'ils recevront environ 635 millions d'euros au lieu de 812 millions. La ministre Van der Straeten a annoncé qu'elle fera également examiner les revenus supplémentaires dans d'autres secteurs énergétiques.Pour ceux qui veulent voir le bon côté des choses, la facture d'électricité est en fait devenue beaucoup moins une feuille d'impôts déguisée au cours des 18 derniers mois. Alors que la composante énergétique d'une famille moyenne ne représentait encore qu'un quart à un tiers du total avant la pandémie, selon les données de l'autorité flamande de régulation de l'énergie VREG, en janvier 2022, elle en représentait plus de la moitié. Cette hausse est due à l'augmentation des prix sur le marché de l'énergie, stimulée par la forte hausse du prix des droits d'émission de CO2. Par conséquent, les autres composantes principales (distribution et transmission, et impôts et taxes) représentent toujours environ 15 et 35 pour cent."Une facture d'électricité moyenne s'élevant à 1 700 euros en janvier 2022 contient encore 170 euros de frais de fonctionnement", calcule Björn Verdoodt, porte-parole de Fluvius, le gestionnaire de réseau flamand. "10 pour cent, donc. Avec les obligations de service public, on ajoute encore 3 à 4 %. " La baisse est remarquable : il y a quelques années, l'exploitation du réseau de distribution, y compris les obligations de service public, représentait encore plus de 40 % de la facture.Ces dernières années, l'autorité flamande de régulation de l'énergie (VREG) a systématiquement baissé les tarifs du gestionnaire de réseau de distribution Fluvius. En décembre, il a été annoncé qu'en 2022, les tarifs baisseraient pour la cinquième année consécutive : de 20 % pour l'électricité et de 6 % pour le gaz. Ainsi, une famille moyenne paie désormais 215 € de moins à Fluvius qu'en 2017.Pour fixer les tarifs, la VREG fait une distinction entre les coûts sur lesquels Fluvius a un contrôle et ceux sur lesquels elle n'en a pas. "Un incitant à l'efficacité a été déterminé pour les frais de fonctionnement de Fluvius", explique le porte-parole de la VREG. "Il s'ajoute à l'incitant qui a suivi la fusion d'Eandis et d'Infrax pour former Fluvius."Cela ne veut pas dire que les coûts qui ne dépendent pas de Fluvius sont immuables. Le gouvernement flamand a par exemple décidé d'acheter pour 147 millions d'euros de certificats verts en 2022. Cela représente une économie de 117,4 millions d'euros pour le tarif du réseau de distribution cette année.Les actionnaires de Fluvius, les villes et municipalités flamandes, ressentent également cette diminution. Au milieu de l'année dernière, ils ont appris que les dividendes passeraient de 233 millions d'euros à 150 millions d'euros cette année, et à 110 millions d'euros à partir de 2025. Résultat : des bourgmestres-députés ont plaidé au Parlement pour une baisse des tarifs de l'énergie, avant de protester, lors d'une réunion de Fluvius, contre la réduction des revenus de leur commune.Des économies supplémentaires sont-elles envisageables ? Ces dernières années, les jetons de présence des administrateurs des intercommunales derrière Fluvius ont fait l'objet de nombreuses réductions. Trois intercommunales anversoises ont fusionné, mais une fusion de toutes les intercommunales est politiquement sensible, car la VREG l'associe à un tarif uniforme. Cela signifie que le tarif augmenterait dans certaines régions.Dans le même temps, certaines mesures entraînent des coûts supplémentaires. Par exemple, l'Europe doit accélérer le déploiement des compteurs intelligents, qui devaient initialement s'étaler sur 15 ans. D'ici 2024, 80 % devraient être installés, le reste d'ici 2029. En outre, le gouvernement flamand a décidé que les propriétaires de panneaux solaires dotés d'un compteur tournant à l'envers peuvent demander un report. Ce déploiement plus rapide et moins efficace augmente évidemment les coûts.La Russie va-t-elle envahir l'Ukraine ? Quelles sanctions l'Europe peut-elle prendre le cas échéant, et ne se tire-t-elle pas une balle dans le pied ? Le régulateur allemand de l'énergie a mis en attente une nouvelle connexion gazière entre l'Allemagne et la Russie, ce qui n'a certainement pas amélioré les relations entre les deux pays. L'Europe et la Russie sont étroitement liées l'une à l'autre : nous sommes le principal client du gaz russe, ils sont le principal fournisseur de gaz de l'Europe.Bien que la Belgique ait encore d'autres fournisseurs que la Russie, elle ressent, comme le reste de l'Europe, l'effet des tensions géopolitiques sur les prix du gaz. Comme le prix sur le marché de l'électricité est déterminé par la dernière unité de production nécessaire pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande, qui est généralement une centrale à gaz, le prix élevé du gaz fait également augmenter le prix de l'électricité.Cependant, ce n'est pas la seule explication. La hausse des prix est également alimentée par la reprise économique après la pandémie, qui est plus forte que prévu. À cela s'est ajoutée une série d'événements climatiques, analysés par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) : un hiver rigoureux en Asie du Sud-Est et aux États-Unis, et un printemps sec au Brésil, qui a entraîné l'arrêt de centrales hydroélectriques. En conséquence, la demande a grimpé en flèche, tandis que le principal producteur national européen, la Norvège, a été confronté à des problèmes techniques pendant un certain temps, ce qui a entraîné une baisse de 15 % de son approvisionnement en gaz.En outre, l'Europe elle-même est au moins partiellement responsable de l'augmentation de la facture. Depuis des années, la Commission européenne mène une politique de contrats à court terme dissociés du prix du pétrole. Elle considère le gaz comme un combustible de transition qui, après 2050, ne sera utilisé qu'en combinaison avec le captage et le stockage ou la réutilisation du CO2. Les investissements dans les infrastructures d'exploration et de production chutent alors, ce qui risque à son tour de créer un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande. Cela augmente le risque d'une hausse des prix. En refusant à la Russie la sécurité des contrats à long terme, le président russe Vladimir Poutine n'est pas enclin à aider l'Europe.Le gouvernement fédéral a décidé d'introduire une norme énergétique à la fin de l'année dernière. Ce mécanisme, à l'instar de la norme salariale pour les traitements et salaires, devrait garantir que les prix de l'énergie n'augmentent pas plus vite ici qu'à l'étranger.Un changement particulièrement important pour les entreprises. Certaines sont directement connectées au réseau à haute tension et ne paient donc pas de tarifs de distribution. La TVA et un certain nombre de taxes sur l'énergie sont également omises. Par conséquent, les coûts énergétiques purs d'une PME moyenne représentent environ la moitié de la facture. Pour les gros consommateurs, ce chiffre est même de 90 %. Ceux-ci sont donc fortement touchés par les augmentations de prix.Beaucoup dépendra de la manière dont la norme énergétique fonctionnera dans la pratique. Le gouvernement souhaite un mécanisme neutre sur le plan budgétaire. Toutefois, si le prix de l'énergie augmente plus rapidement que dans les pays voisins, soit ce principe devra être modifié, soit les entreprises et/ou les particuliers devront toujours payer les coûts supplémentaires.