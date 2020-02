Volvo Cars et Geely envisagent de fusionner, indique lundi le constructeur automobile suédois. Le groupe chinois détient actuellement 99% de Volvo Cars.

Une fusion ferait des deux marques un "groupe mondial fort" et "accélérerait les synergies financières et technologiques entre les deux sociétés", ajoute le communiqué. Li Shufu, président de Geely Holding Group, souligne que "l'avantage concurrentiel et l'intégrité" des différentes marques - Volvo, Geely, Lynk & Co et Polestar - seront conservés.

Volvo Cars et Geely ont décidé de mettre en place un groupe de travail conjoint afin d'étudier le scénario de la fusion. Cette instance fera ensuite une proposition aux deux conseils d'administration.

Volvo Cars compte environ 41.500 équivalent temps plein dans le monde. Le constructeur possède entre autres une usine à Gand.

