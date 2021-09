Le constructeur automobile Volvo Car engage 500 collaborateurs de plus pour assembler ses modèles électriques à Gand, a annoncé mardi la direction.

Après ces engagements, l'entreprise qui est déjà le premier employeur industriel de Flandre orientale, emploiera 7.000 travailleurs. Sept cents personnes sous contrat temporaire peuvent espérer un engagement ferme.

Le modèle XC40 est assemblé à Gand, et le C40 le sera à partir du mois d'octobre.

Volvo Car veut augmenter sa capacité de production pour répondre à la demande croissante en véhicules électriques. L'usine de Gand tourne à plein régime depuis plusieurs années et s'est déjà ancrée dans le segment de l'électrique avec une usine de batteries. Chaque année, 200.000 voitures sortent de ses lignes.

Ce sont surtout des opérateurs et des techniciens qui sont désormais recherchés pour agrandir l'équipe.

La direction n'a pas précisé dans quelle mesure elle souhaitait augmenter sa capacité avec ces engagements.

Le processus a déjà commencé, 170 intérimaires se sont vu proposer un contrat en août et une deuxième vague suivra dans l'année pour 530 autres contrats. Volvo Car continuera cependant à travailler avec des intérimaires pour rester flexible face aux fluctuations du marché.

