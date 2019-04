Vols annulés de Ryanair: "La compagnie use de tous les stratagèmes possibles pour retarder le jugement du tribunal"

Après une énième remise, les débats ont officiellement repris au tribunal de commerce de Charleroi dans le cadre des dossiers des vols annulés par la compagnie irlandaise Ryanair. Les avocats des sociétés Happy Fligts et AirHelp, qui représentent les nombreux passagers, ont fait remarquer que les nouveaux arguments apportés par Ryanair n'ont pas lieu d'être. Durant sa plaidoirie, Me De Man a également souligné l'attitude de Ryanair "qui use de tous les stratagèmes possibles pour retarder le jugement du tribunal".