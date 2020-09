Le groupe chimique belge Tessenderlo veut construire une deuxième centrale électrique au gaz naturel à côté de la centrale existante de Tessenderlo.

La nouvelle installation d'une capacité de 900 megawatts deviendrait la plus grande de Belgique et devrait assurer la sécurité d'approvisionnement après la sortie du nucléaire prévue pour 2025, rapportent mercredi De Standaard et Het Belang van Limburg.

L'entreprise confirme les plans, mais souligne qu'une décision formelle n'a pas encore été prise. La condition pour l'entreprise est de réaliser un projet rentable à un risque acceptable.

