Volkswagen va investir 2,4 milliards d'euros dans un accord de coopération avec l'entreprise chinoise Horizon Robotics portant sur la technologie des voitures autonomes. Le constructeur allemand entend renforcer sa présence technologique en Chine.

La division logiciels de Volkswagen, Cariad, et le partenaire Horizon Robotics ont dévoilé leurs intentions jeudi. Les Allemands détiendraient 60% de cette co-entreprise encore à créer. Si les autorités accordent leur feu vert, l'opération pourrait être concrétisée l'an prochain.

La nouvelle entité développera des systèmes pour la conduite automatisée et assistée en Chine. En rassemblant plusieurs fonctions sur une même puce électronique, les coûts et la consommation peuvent être réduits, selon VW.

La division logiciels de Volkswagen, Cariad, et le partenaire Horizon Robotics ont dévoilé leurs intentions jeudi. Les Allemands détiendraient 60% de cette co-entreprise encore à créer. Si les autorités accordent leur feu vert, l'opération pourrait être concrétisée l'an prochain. La nouvelle entité développera des systèmes pour la conduite automatisée et assistée en Chine. En rassemblant plusieurs fonctions sur une même puce électronique, les coûts et la consommation peuvent être réduits, selon VW.