Tout comme d'autres transporteurs qui y sont actifs, Brussels Airlines est actuellement touchée par des problèmes de limitation en approvisionnement en carburant à l'aéroport de Kinshasa, a-t-on appris mardi auprès de la compagnie aérienne. Un vol entre la capitale congolaise et Bruxelles a dû être annulé pour cette raison lundi. L'entreprise est désormais à la recherche de solutions structurelles puisque cette limitation restera en vigueur jusqu'à la mi-septembre.

Un vol (SN358) reliant Kinshasa à Bruxelles a dû être annulé lundi en raison d'une limitation d'achat de carburant en République démocratique du Congo, indique le transporteur mardi. Un peu moins de 300 passagers se trouvaient à bord et les non-résidents ont dû être relogés dans un hôtel de Kinshasa. Brussels Airlines est à la recherche de solutions pour les ramener en Belgique, alors que les prochains vols entre la capitale congolaise et Zaventem sont (presque) complets. "Cette limitation de 35.000 litres/28 tonnes de kérosène par avion, imposée par les fournisseurs de carburant locaux aux compagnies aériennes, est actuellement en vigueur jusqu'à la mi-septembre", précise encore la compagnie. Brussels Airlines travaille dès lors à une solution structurelle "pour continuer à garantir ses vols à destination et en provenance de la RDC".