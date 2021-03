C'est le premier constructeur automobile mondial à se montrer aussi ambitieux et radical.

A partir de 2030, Volvo ne vendra plus que des modèles électriques, uniquement en ligne avec des offres d'achat ou de location. Tous les modèles essence, diesel et hybrides seront retirés du catalogue avant la date fatidique. Une bonne nouvelle pour l'usine de Gand qui produit déjà le seul modèle 100% électrique (XC40) et a reçu officiellement la semaine dernière mandat pour assembler la C40, le deuxième véhicule tout électrique. Dans le même temps, Volvo entend devenir neutre en carbone en 2040, bannir le cuir de ses modèles et tracer l'origine du cobalt présent dans ses batteries.