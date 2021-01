Plus de 500 magasins du groupe Colruyt seront fermés en Belgique, à l'exception des magasins indépendants Spar Colruyt Group.

Ce samedi 2 janvier, les chaînes de supermarchés Colruyt seront exceptionnellement fermés. Les magasins ont décidé en novembre dernier d'accorder un jour de congé supplémentaire à leurs employés pour les remercier de leurs performances exceptionnelles pendant la pandémie de coronavirus. Suite à cette décision, plus de 500 magasins du groupe Colruyt resteront fermés ce 2 janvier 2021.

Plus de 500 magasins du groupe Colruyt (magasins Colruyt, OKay, OKay Compact, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Fiets! et Dreambaby) en Belgique, à l'exception des magasins indépendants Spar Colruyt Group, resteront fermés ce jour-là. Plusieurs milliers de collaborateurs de Colruyt sont donc concernés. "Nous avons décidé d'accorder à nos collaborateurs en magasins un jour de congé payé supplémentaire. La décision unique de fermer plus de 500 magasins en Belgique est prise pour permettre à nos collègues de pouvoir davantage profiter d'un moment en famille, de clôturer l'année intense 2020 et de faire le plein d'énergie à l'entame de l'année nouvelle", a expliqué Jef Colruyt, CEO de Colruyt Group.

Egalement chez Delhaize

Un jour de congé supplémentaire a également été accordé en 2021 au personnel des magasins Delhaize pour les mêmes raisons. "Le personnel pourra utiliser le jour de congé à sa guise", a indiqué mercredi le porte-parole du groupe Delhaize Roel Dekelver.

