Voici pourquoi Apple va gagner encore plus d'argent en augmentant la taille de ses nouveaux iPhones

Comme chaque année, en cette période de rentrée, Apple va dévoiler ces nouveaux produits.

La présentation aura lieu aujourd'hui, ce mercredi 12 septembre. Et parmi les nouveautés, la firme à la pomme devrait dévoiler des iPhones qui seront dotés d'un écran plus grand que la moyenne de sa gamme. L'iPhone Xs Max sera par exemple doté d'un écran de 16.5 cm de large.

Lorsque j'ai lu ce genre d'information, je me suis dit -sans doute comme vous-, mais et alors ? Tout le monde s'en fiche royalement !

Eh bien, non, j'ai eu tort de le penser ! La plus grande taille de l'écran n'est pas uniquement là pour améliorer notre confort de lecture. Non, la plus grande taille de l'écran est surtout là pour augmenter les profits d'Apple.

La taille de l'écran d'un smartphone est donc avant tout une question de gros sous. Bien entendu, ce n'est pas la direction d'Apple qui va vous le dire, ni à vous ni à moi d'ailleurs.

Non, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un article du Wall Street Journal qui a dévoilé une étude du cabinet Kantar World Panel et cette étude démontre que les propriétaires d'un iPhone avec un écran plus grand, c'est-à-dire supérieur à 6 pouces, -dont en réalité, les propriétaires de l'iPhone 6 Plus, 6s Plus, 7 Plus et 8 Plus- utilisent deux fois plus d'applications que les propriétaires d'un iPhone avec un écran plus petit.

En lisant cette étude, vous pouvez découvrir que les propriétaires d'un iPhone avec un plus grand écran sont deux fois plus nombreux à regarder de la vidéo ou à jouer à des jeux vidéo.

Et c'est normal, plus l'écran est grand, plus la mémoire du smartphone est performante et plus les graphiques sont détaillés, et tout cela pousse encore plus à la consommation comme le note Le Figaro.

En d'autres mots, plus l'écran de notre smartphone est grand, plus nous passons du temps dessus et donc plus Apple va gagner de l'argent.

Je rappelle qu'Apple ne gagne pas seulement de l'argent en vendant des appareils mais aussi via le magasin d'applications, le fameux Apple Store.

Aujourd'hui, les services proposés par Apple représentent 31 % de ses profits et la vente des smartphones 61% de ses profits.

Apple veut changer cette répartition pour les prochaines années. Juste pour vous donner un exemple : selon la banque américaine Morgan Stanley (citée par Le Figaro), une firme comme Apple gagne environ 30 dollars par an et par iPhone grâce à son Apple Store, donc son magasin bourré d'applications.

Faites le compte : 30 dollars par appareils alors qu'il y a actuellement 1.3 milliards d'appareils actifs Apple sur cette planète. Et vous comprenez immédiatement pourquoi Apple gagne un fric fou et pourquoi Apple est la première firme privée à valoir plus de 1000 milliards de dollars à la Bourse de New York.