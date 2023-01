Les présidents de la CSC et de la FGTB déclarent un revenu de 100.000 euros bruts, ressort-il de la déclaration de mandats et de patrimoine que sont invitées à déposer, à la Cour des comptes, les personnes bénéficiant de mandats, rapporte La Libre Belgique jeudi.

La liste 2021 relative aux mandats exercés en 2020, publiée au Moniteur, permet de constater que Marc Leemans a déclaré un revenu brut de 100.000 euros en tant que président de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), ainsi qu'un montant compris entre 5.000 et 10.000 euros en tant que membre du conseil de régence de la Banque nationale.

Le nom du président de la FGTB, Thierry Bodson, n'apparaît pas sur cette liste. Mais bien celui de son prédécesseur Robert Vertenueil, qui a, comme Marc Leemans, déclaré un revenu brut autour de 100.000 euros, plus entre 1.000 et 5.000 euros comme régent de la BNB.

Mario Coppens (CGSLB) déclarait quant à lui des revenus d'environ 200.000 euros pour sa présidence du syndicat libéral, soit deux fois plus que ceux des deux grands syndicats.

La liste 2021 relative aux mandats exercés en 2020, publiée au Moniteur, permet de constater que Marc Leemans a déclaré un revenu brut de 100.000 euros en tant que président de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), ainsi qu'un montant compris entre 5.000 et 10.000 euros en tant que membre du conseil de régence de la Banque nationale. Le nom du président de la FGTB, Thierry Bodson, n'apparaît pas sur cette liste. Mais bien celui de son prédécesseur Robert Vertenueil, qui a, comme Marc Leemans, déclaré un revenu brut autour de 100.000 euros, plus entre 1.000 et 5.000 euros comme régent de la BNB. Mario Coppens (CGSLB) déclarait quant à lui des revenus d'environ 200.000 euros pour sa présidence du syndicat libéral, soit deux fois plus que ceux des deux grands syndicats.