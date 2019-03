Voici les meilleurs employeurs belges

Chaque année, la Vlerick Business School de Bruxelles mène cette enquête sur les "Best Workplaces" avec l'Institut Great Place to Work. Ensemble, ils ont primé au total vingt entreprises dans les deux catégories. Parmi celles de grande taille, Torfs devance Accent Jobs et McDonald's Belgium. Suivent KBC et Start People pour combler le top 5, puis DELA, Adecco Group, EY Belgium, Randstad Group et MediaMarkt.

Les petites entreprises sont, elles, toujours dominées par EASI, devant AE et Secretary Plus. Le top 10 est ensuite constitué de Xylos, Protime, Mars Belgium, ORMIT, Roche Pharma, Axxes et SAS Institute. Toutes ces sociétés ont été reconnues "pour leurs qualités d'employeurs et leur culture organisationnelle axée sur l'humain".

Les organisateurs de ce prix ont par ailleurs remis des certificats à 24 structures qui avaient atteint un seuil minimum dans les deux classements précités. Au total, ce sont donc 44 entreprises belges qui peuvent s'enorgueillir d'être des 'Great Place to Work'.