Voici l'homme le plus riche du Royaume-Uni

Le fortune de Dyson, 71 ans, est estimée à 12 milliards d'euros. Il remplace Jim Ratcliffe à la première place du podium. Ratcliffe fondateur de l'entreprise chimique Ineos est donc deuxième.

Le troisième est Hugh Grosvenor, duc de Westminster et grand propriétaire terrien. Dyson produit aussi des sèche-mains et sèche-cheveux et se lancera bientôt dans la production de voitures électriques.

La plupart des produits Dyson sont conçus en Grande-Bretagne et fabriqués en Asie. Dyson a annoncé la semaine dernière le transfert de son siège vers Singapour tout en continuant à investir au Royaume-Uni.