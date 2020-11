Le Premier ministre Alexander De Croo s'est déplacé mardi à Brussels Airport afin de rencontrer et de soutenir la communauté aéroportuaire, très fortement touchée par la crise du coronavirus. Cela a été l'occasion pour l'aéroport mais aussi pour une compagnie comme Brussels Airlines de lui expliquer la situation "dramatique" dans laquelle se trouve tout un secteur. Il a aussi pu voir que les infrastructures étaient prêtes pour la réception et la distribution des vaccins anti-Covid.

Le Premier ministre a tout d'abord visité les installations de testing construites juste devant le hall des départs. L'occasion d'en savoir plus sur la stratégie privilégiée par l'aéroport d'adjoindre à ce centre de tests PCR un laboratoire pour procéder directement et sur place à l'analyse des échantillons. Cela permet notamment la réalisation de tests rapides quelques heures avant le décollage, un procédé qui devrait gagner en popularité pour pouvoir monter à bord d'un avion dans les mois à venir.

Après avoir traversé un aéroport presque entièrement vide, avec à peine 4.000 passagers attendus sur la journée là où il y en a normalement près de 50.000 par jour, Alexander De Croo a pu se rendre compte que Brussels Airport était par contre prêt pour le transport des vaccins.

"L'aéroport est l'une des principales plaques tournantes pharmaceutiques au monde. La Belgique est d'ailleurs un pays important pour le secteur pharma, avec énormément d'expertise, et qui connait de nombreuses activités dans ce domaine", a-t-il relevé.

Petite éclaircie dans la grisaille en ces temps économiquement difficiles, l'aéroport se prépare en tous les cas pour l'exportation de vaccins produits en Belgique ou à proximité vers l'étranger. Les infrastructures sont là, à l'image de véhicules permettant de transporter des médicaments ou des vaccins depuis un entrepôt frigorifique jusqu'à l'avion sans subir de changement de température. "L'aéroport est prêt pour la réception et la distribution des vaccins anti-Covid", s'est félicité le Premier ministre.

