Visa a du souci à se faire en Belgique

Ce choix s'explique par les conditions plus favorables que propose MasterCard aux banques. KBC et CBC ont initié le mouvement voici quelques mois, c'est au tour de Belfius de s'y mettre. Aucune de ces institutions bancaires ne donne de précision sur ce qu'elle a obtenu de plus de MasterCard par rapport à Visa. Pour justifier ce changement, Belfius explique à ses clients que le passage de Visa à la MasterCard Red offre des assurances supplémentaires (protection contre le vol et sur les achats e...