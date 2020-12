Vinçotte, Peripass, Qover et Tracs Systems, des entreprises et organisations qui ont réalisé une transformation digitale importante, sont les Trends Digital Pioneers 2020. Ces lauréats nous prouvent que la transformation digitale n'est pas réservée à un petit groupe bien spécifique d'entreprises : des assurances à l'inspection en passant par la gestion des flux sur sites logistiques et les carwashes.

La transformation digitale va au-delà de la création d'une version numérique de formulaires papier. Il s'agit d'une redéfinition complète des activités d'une entreprise. C'est ce qu'ont compris les lauréats des quatre catégories des Trends Digital Pioneers. Le jury était composé de représentants de Trends, de la journaliste Els Bellens de Datanews et de Jeroen Lemaire, le PDG et co-fondateur de In The Pocket, entreprise spécialisée dans le digital. Et les lauréats sont :

Catégorie Customer Happiness : Vinçotte - Quoi : Vinçotte propose des services d'inspection, de monitoring et de certification. Avec son projet Digi-Tags, Vinçotte voulait aller plus loin que la numérisation des documents d'inspection. L'entreprise a mis sur pied un logiciel permettant de rassembler de grandes quantités de données plus facilement, afin d'offrir à ses clients une meilleure vue de leurs installations et de leurs procédés. - Histoire : "Notre point de départ était que nous voulions améliorer l'expérience de nos clients au maximum. De nombreuses entreprises de notre secteur croulent toujours sous la paperasse", explique Jonas Van Hove, innovation manager. "Nous étions déjà en train de digitaliser le plus possible le processus d'inspection afin qu'il puisse être effectué entièrement via des appareils mobiles. Cette numérisation offre un accès beaucoup plus efficace aux données. Auparavant, nos clients devaient lire des rapports d'une centaine de pages et ensuite définir eux-mêmes leurs priorités. Désormais, grâce à un code QR associé à un procédé ou une machine, ils ont accès à une vue d'ensemble de tous les points qu'ils doivent améliorer avant la prochaine inspection. Ils peuvent consulter ces données via notre application ou les intégrer à leurs systèmes. Grâce à cette meilleure technique de partage de données, nos clients peuvent adopter une attitude plus préventive dans leur stratégie de maintenance et nous pouvons leur proposer des services complémentaires."- Conseil : "Ce projet touchait directement notre activité principale. Nous avons donc dû y faire participer de nombreux départements et ce, dès le début. Les projets d'innovation sont parfois développés hors d'une entreprise, mais ici, cette méthode n'était pas envisageable". Catégorie Manufacturing & Logistics : Peripass -- Quoi : Le logiciel Peripass simplifie les processus dans les domaines logistiques, notamment la gestions des camions et l'attribution des bonnes cargaison aux camions en partance. Parmi ses clients figurent XPO Logistics, Intermarché, Tereos et Alpro.-- Histoire : "Il y a quinze ans, nous étions un fournisseur de services TIC classique", déclare le co-fondateur et PDG Leander Naessens. "Nous développions des logiciels pour des PME dans le secteur de l'industrie. Il y a quatre ans, deux de nos clients nous ont posé la même question : pouvions-nous les aider à simplifier leurs processus logistiques ? Nous nous sommes rendu compte que nous pouvions créer une solution standardisée pour un marché spécialisé encore inexploré au lieu de travailler uniquement sur mesure. Les centres de distribution sont déjà très automatisés, mais à l'extérieur, sur les parkings et à l'entrée, tout se fait principalement avec un calepin et un talkie-walkie. Nous avons imaginé une application qui permet aux chauffeurs de se connecter en ligne et de consulter leur planning. Nous mettons également des guichets libre-service à la disposition de nos clients, comme vous en avez déjà peut-être vu au cinéma. Ainsi, toutes leurs données sont regroupées, ce qui permet de charger et de décharger plus rapidement et de réduire le nombre d'erreurs. Il y a une meilleure vue d'ensemble de qui et quoi se trouve sur le terrain, ce qui évite que quelqu'un doive chercher une remorque pendant longtemps ou qu'un camionneur parte avec la mauvaise cargaison. Malheureusement, ce type d'erreurs se produit encore régulièrement, surtout dans les entreprises qui gèrent quelques centaines de camions par jour."- Conseil : "La technologie n'est qu'un moyen comme un autre. Vous devez toujours raisonner en fonction des besoins et des objectifs de votre entreprise. Votre projet sera alors mieux défini. Ensuite, il faudra vous développer rapidement et pas à pas."Catégorie New Business Models : Qover -- Quoi : Fondé en 2016 à Bruxelles, Qover permet aux entreprises de proposer des assurances sur mesure et de gérer la procédure entièrement en ligne. Deliveroo, entre autres, utilise Qover pour assurer ses livreurs à vélo via sa propre plateforme numérique.- Histoire : "En 2013, nous avons découvert la plateforme de paiement Stripe. Grâce à elle, n'importe qui peut créer son module de paiement en ligne en quelques clics", expliquent les fondateurs Quentin Colmant et Jean-Charles Velge. "Nous voulions créer une plateforme similaire pour faciliter et accélérer la souscription d'assurances, afin que chaque entreprise puisse aisément intégrer une assurance à son offre et puisse protéger ses clients. Nous disposons désormais d'un guichet unique où les entreprises peuvent intégrer numériquement des assurances sur mesure dans leurs logiciels ou applications. Ce travail sur mesure est particulièrement important. Pour les livreurs à vélo de Deliveroo, il est difficile de mettre en place un système annuel, leur travail est beaucoup trop variable. Leur assurance doit être tout aussi flexible."- Conseil : "Nous vendons des produits à d'autres entreprises, qui les vendent à leur tour aux clients finaux. De nombreuses entreprises exercent une activité similaire, ce qui signifie qu'il faut nous penser à la fois au client direct et au client final. Nous avons par exemple notre propre laboratoire qui met sur pied les meilleures stratégies pour que nos clients puissent plus facilement proposer leurs assurances en ligne à leurs clients."Catégorie Sales & Marketing : PayWashGo (Tracs Systems) -- Quoi : PayWashGo est un projet du prestataire de service TIC Tracs Systems créé afin de numériser toutes les transactions dans les carwashes et de permettre aux exploitants de mieux connaitre leurs clients. -- Histoire : "Chez Tracs Systems, nous sommes spécialisés dans les logiciels pour les systèmes de libre-service", explique Christian Vandepoel, COO. "En 2018, nous avons reçu une demande de De Wasstraat, l'un des plus grands carwashes du pays. Ses guichets n'étant pas reliés à d'autres systèmes, il n'était pas évident d'établir qui étaient les meilleurs clients. Les factures étaient encore rédigées manuellement. Les clients peuvent désormais les télécharger eux-mêmes via un système automatisé. Ils peuvent créer leur propre profil en ligne, éventuellement transmettre leur plaque d'immatriculation, payer un crédit ou souscrire un abonnement. Leur plaque d'immatriculation est alors reconnue et ils disposent d'un accès plus rapide aux carwashes. Trois de nos sept développeurs ont travaillé sur ce projet pendant un peu plus de deux ans. D'autres carwashes l'ont également adopté aujourd'hui". - Conseil : "Il faut essayer de bien définir quels sont les problèmes que le client souhaite vraiment régler. Nos clients ne voulaient pas seulement améliorer la rapidité de leurs services, ils voulaient aussi fidéliser leurs clients. Une plateforme en ligne était donc nécessaire pour intégrer toutes ces solutions. Les guichets du carwash n'étaient qu'une pièce du puzzle."