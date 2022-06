Vesuvius est l'un des leaders mondiaux du secteur de l'aciérie, dispose de cinq centres de R&D dans le monde, dont un à Ghlin, dans la région montoise.

Vesuvius est l'un des leaders mondiaux du secteur de l'aciérie et l'un des fournisseurs les plus recherchés par les grands groupes sidérurgiques. L'entreprise américaine fabrique entre autres des tuyaux qui transportent l'acier en fusion avant son déversement dans les lingotières. Elle dispose de cinq centres de R&D dans le monde, dont un à Ghlin, dans la région montoise. Elle vient d'y inaugurer de nouvelles installations spécialisées dans la recherche sur les matériaux réfractaires et destinés à étendre ses recherches menées sur la robotique. Un investissement de 15 millions d'euros qui fait du centre montois le plus important du groupe. En collaboration avec d'autres centres de recherches et UMons, Ghlin vise à trouver des matériaux qui évitent que l'acier ne bouche les tuyaux et reste le plus pur possible à sa sortie. Comme les usines sidérurgiques ne s'arrêtent jamais, le centre montois est aussi à la pointe dans le développement de bras robotisés qui permettent le remplacement des pièces sans paralyser la production.