La société wallonne a signé un contrat avec le groupe sino-belge Atlas Hiseas pour la distribution en ligne de sa gamme en Chine. Les détails.

La société wallonne Vésale Pharma, spécialisée dans la recherche et le développement de solutions innovantes à base de probiotiques, poursuit son expansion sur le continent asiatique.

Confortant sa position sur le marché chinois après la signature en novembre dernier lors de la mission princière, de deux contrats de distribution avec des groupes pharmaceutiques de premier plan, Vésale Pharma y entame aujourd'hui son expansion par le biais digital.

"Si, à la sortie du confinement en juin, nos ventes belges et internationales ont bel et bien repris, la pandémie nous a néanmoins confortés dans notre réflexion et notre volonté d'établir des partenariats stratégiques durables qui nous permettent de distribuer nos produits dans le monde par le biais de plateforme d'e-commerce structurées et dédiées. La rencontre avec Atlas Hiseas Group qui partageait ce point de vue est arrivée au bon moment", affirme Jehan Liénart, CEO-Founder de Vésale pharma.

Basé en Belgique (Bruxelles et Louvain-la-Neuve), Atlas Hiseas est un groupe sino-européen facilitant les relations économiques et culturelles entre la Chine et l'Europe en général, la Belgique et la Wallonie en particulier. Il vise essentiellement à connecter les acteurs économiques européens et chinois correspondants en leur proposant des formules de rencontres et de partenariats commerciaux innovants.

"Atlas Hiseas (filiale belge du groupe Hiseas) a toujours eu la volonté et l'ambition, depuis son installation en Belgique, de faciliter les relations économiques et culturelles entre la Chine et la Belgique et la Wallonie, souligne Haichen WANG, PDG d'Atlas Hiseas. La pandémie à laquelle nous avons tous été confrontés nous a fait prendre conscience que nous pouvions développer notre expertise stratégique en Business Development et Marketing d'influence via le Cross border e-commerce, en proposant en direct aux consommateurs chinois des produits belges et européens de santé de haute qualité. Notre partenariat avec Vésale Pharma s'inscrit dans ce cadre et la gamme de solutions probiotiques de la société namuroise seront à cet égard des produits phare dans notre portefeuille."

