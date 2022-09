C'est avec un software en ligne de type SaaS que la start-upVertuoza est en train de digitaliser l'univers de la construction. Cette jeune pousse nivelloise propose une solution numérique permettant aux entreprises du bâtiment (de quelques employ...

C'est avec un software en ligne de type SaaS que la start-upVertuoza est en train de digitaliser l'univers de la construction. Cette jeune pousse nivelloise propose une solution numérique permettant aux entreprises du bâtiment (de quelques employés à un peu plus de 100) de gérer l'ensemble de leurs process: du devis à la gestion de chantier en passant par les stocks, le planning ou la finance. Une solution qui semble plaire puisqu'en moins de deux ans d'existence, Vertuoza est passée à 48 employés et génère désormais un revenu annuel récurrent (modèle de l'abonnement) de 1,65 million d'euros, alors qu'en mai de l'an passé, ce revenu n'atteignait pas 300.000 euros! Une solide accélération soutenue par des investisseurs de renom, dont Xange, fonds français qui s'était invité au capital d'Odoo voici quelques années. Vertuoza avait levé 1,2 million d'euros l'an passé. Aujourd'hui, forte de sa croissance noir-jaune-rouge, elle s'attaque à l'international en s'installant à Genève et Paris pour y développer ses activités commerciales. Elle devrait, par ailleurs, annoncer prochainement les résultats d'une levée de fonds qu'elle vient de boucler et qui propulsera Vertuoza parmi les scale-up les plus en vue de Wallonie.