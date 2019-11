Vers une pénurie d'experts-comptables?

Prochainement réunis au sein d'un seul et même ensemble, l'Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA), issu de la fusion de l'IEC (Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux) avec l'IPCF (Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés), les "professionnels du chiffre" tirent la sonnette d'alarme.

Le métier donne de plus en plus lieu à des tracasseries administratives et attire de moins en moins les jeunes. Au point que "nous risquons de manquer d'experts-comptables d'ici quatre ou cinq ans, prévient Vincent Delvaux, vice-président de l'IEC et membre du conseil de l'ITAA. Ceux qui partent à la pension sont pl...

