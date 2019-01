Vers une future alliance entre Volkswagen et Ford

Les deux groupes automobiles poursuivent des discussions sur un possible partenariat dans le développement des véhicules autonomes et électriques et dans les services de mobilité, indique Volkswagen dans un communiqué. Outre le développement en commun de véhicules commerciaux destinés aux marchés mondiaux, Volkswagen et Ford pourraient également produire d'autres véhicules en commun, ont-ils indiqué. Ils excluent toutefois un échange croisé de participations.

La nouvelle alliance "globale" devrait se traduire par des économies d'échelle "considérables" et permettre de doper les bénéfices opérationnels de l'un et l'autre à partir de 2023 Volkswagen et Ford, qui ont créé un comité de gestion spécifique, promettent de fournir davantage de détails sur leur partenariat dans les prochains mois.

Leur alliance intervient au moment où l'industrie automobile est lancée dans la course pour développer des technologies coûteuses censées de définir les modes de transport de demain mais aux modèles économiques encore incertains. Cette incertitude et les sommes en jeu incitent à des alliances: Honda a par exemple investi récemment dans la filiale de technologies autonomes de General Motors.