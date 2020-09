Veolia et Solvay ont annoncé mercredi la création d'un consortium entre le leader mondial des services à l'environnement et le groupe chimique belge afin d'améliorer la récupération et le recyclage des métaux rares utilisés dans les batteries des véhicules électriques et hybrides.

Les deux groupes promettent, dans un communiqué commun, "une gestion plus efficace des ressources que sont les métaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques au lithium-ion" basée sur "la réutilisation de matières premières critiques et rares".

"La disponibilité des matières premières constitue un défi stratégique. Or, les matériaux utilisés pour les batteries ne sont actuellement pas toujours récupérés à leur valeur maximale", précise le communiqué, qui rappelle la prévision voulant que le nombre de véhicules électriques en circulation passera de 8 millions en 2020 à 116 millions en 2030.

Veolia, qui possède une usine de recyclage dans l'est de la France, démantèle déjà depuis 2013 des batteries de véhicules électriques pour en extraire les métaux actifs.

Solvay, via son unité "Technology Solutions", optimisera cette extraction et la purification de métaux critiques tels que le cobalt, le nickel et le lithium afin qu'ils soient réemployés dans la production de nouvelles batteries.

