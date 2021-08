Une croissance a été enregistrée aux Pays-Bas et en Belgique mais les Etats-Unis connaissent un recul.

Le groupe de supermarchés Ahold Delhaize a connu une légère hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre avec des ventes nettes de 18,6 milliards d'euros, en progression de 3% à taux de change constants. Une croissance a été enregistrée aux Pays-Bas et en Belgique mais les Etats-Unis connaissent un recul. Les mesures corona ont été assouplies plus tôt dans ce pays et les Américains avaient fait plus de réserves l'an dernier.

Les performances des ventes en ligne de la maison mère de Delhaize, Albert Heijn et bol.com continuent à afficher de fortes progressions, de près de 40% au deuxième trimestre.

Elles représentent désormais 10% du chiffre d'affaires. La marque Albert Heijn a en outre doublé sa couverture de livraison à domicile en Flandre. Le bénéfice du deuxième trimestre s'établit à 540 millions d'euros. Ahold Delhaize revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année et entrevoit une marge bénéficiaire plus importante qu'annoncé précédemment.

