Plus de 20 ans après que la célèbre compagnie aérienne, Sabena, a dû mettre la clé sous le paillasson, les derniers vestiges emblématiques de la Sabena, tels que l'enseigne publicitaire et une table de conférence unique, sont vendu aux enchères.

Autrefois affichées sur le bâtiment de l'aéroport,l'enseigne de la Sabena, composée de lettres lumineuses d'une hauteur de 1,68 mètres, est désormais en ligne pour être vendu aux enchères. ​

La table de réunionspécialement conçue pour Sabena est également mise aux enchères. Le plateau et les pieds de table portent le logo Sabena. Dans le passé, le conseil d'administration a pris de nombreuses décisions importantes autour de cette table de réunion. Une belle pièce d'exposition avec un caractère unique.

La table de réunion spécialement conçue pour Sabena. © D.R.

En plus de ces deux objets emblématiques, la Sabena s'est retrouvée avec un énorme stock d'articles après sa faillite, tels que des affiches numérotées, peintes par les peintres attitrés de la Sabena, des stylos et même des vestes d'hiver fluorescentes. Dans un premier temps, la compagnie a monétisé elle-même ces articles par le biais d'une boutique gérée par son personnel. Aujourd'hui, les objets restants, seront vendus aux enchères sur le site Troostwijk: https://www.troostwijkauctions.com/fr/sabena

