Numéro 1 aux Pays-Bas et en Flandre, l'" Amazon néerlandais " a décidé de s'attaquer au sud du pays. Fonctionnant comme une place de marché, il a commencé à draguer les commerçants locaux pour les convaincre de vendre sur sa plateforme. Faut-il se laisser séduire ? Témoignages et conseils d'indépendants.

Et un nouveau joueur dans les courses non alimentaires sur le marché belge francophone ! En cette rentrée, le pure player néerlandais Bol.com, déjà numéro 1 aux Pays-Bas et en Flandre, annonce son intention de traduire son application en français pour l'été prochain. Celui que l'on surnomme l'" Amazon néerlandais " entend désormais livrer en Wallonie ses 21 millions d'articles dans plus de 42 catégories allant des livres à l'électronique, en passant par les jouets, le sport ou encore les articles ménagers. Des articles qui pourront dorénavant être retirés (et retournés) dans les magasins Delhaize, Bol.com étant également la propriété du groupe de distribution Ahold Delhaize.

