Durant notre entretien, Michaël Aguilar s'est montré très pessimiste quant à l'avenir de la profession de vendeur. Il a cependant évoqué quelques pistes, par exemple orienter son métier vers des ventes plus complexes. Devant le public d'HEC Liège, le conférencier a poursuivi en livrant plusieurs clés pour négocier ce virage digital.

Restaurer la confiance

Aujourd'hui, les consommateurs n'ont plus confiance. Le marketing leur a pourtant tout promis. Souvenez-vous de cette poudre à lessiver qui lave plus blanc que blanc et de ce déodorant " qui fait tomber les filles ". Les marketers et les vendeurs n'ont pas tenu leurs promesses. Sur le Web, grâce au cryptage des données, les consommateurs ont confiance en leur banque et utilisent leurs applis pour gérer leurs précieuses économies. Grâce aux évaluations en ligne, les consommateurs notent en deux clics un hôtel, un restaurant ou un chauffeur Uber. Pire : " Les gens détestent les commerciaux ! ", s'exclame Michaël Aguilar. En effet, qui souhaite être dérangé en plein travail par un coup de téléphone de quelqu'un p...