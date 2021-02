Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai et sa filiale Kia ont démenti lundi être en négociations avec Apple pour un projet commun de production de véhicules autonomes.

Cette déclaration intervient un mois après une information de la chaîne sud-coréenne Korea Economic TV selon laquelle le géant informatique américain Apple avait contacté Hyundai en vue d'un projet de fabrication de voitures électriques et de batteries pour ces dernières.

La semaine dernière, des médias avaient affirmé que ces voitures pourraient être produites dans l'Etat américain de Georgie (sud-est).

Hyundai et Kia ont déclaré lundi dans des documents règlementant leurs activités "ne pas discuter du développement d'une voiture électrique autonome avec Apple".

Les deux constructeurs ont précisé avoir discuté de projets de ce type avec plusieurs entreprises mais qu'aucune décision n'avait été prise. Hyundai a de son côté souligné n'être qu'"au début" de ces négociations.

Ce démenti a entraîné lundi une chute de 14,98% de l'action Kia à la clôture de la Bourse de Séoul et de 6,21% de celle de Hyundai.

Peu d'informations ont filtré sur le projet de voiture autonome d'Apple, désignée par le nom de code Titan, le groupe informatique gardant le secret sur ses ambitions dans l'automobile.

Cette déclaration intervient un mois après une information de la chaîne sud-coréenne Korea Economic TV selon laquelle le géant informatique américain Apple avait contacté Hyundai en vue d'un projet de fabrication de voitures électriques et de batteries pour ces dernières. La semaine dernière, des médias avaient affirmé que ces voitures pourraient être produites dans l'Etat américain de Georgie (sud-est). Hyundai et Kia ont déclaré lundi dans des documents règlementant leurs activités "ne pas discuter du développement d'une voiture électrique autonome avec Apple". Les deux constructeurs ont précisé avoir discuté de projets de ce type avec plusieurs entreprises mais qu'aucune décision n'avait été prise. Hyundai a de son côté souligné n'être qu'"au début" de ces négociations. Ce démenti a entraîné lundi une chute de 14,98% de l'action Kia à la clôture de la Bourse de Séoul et de 6,21% de celle de Hyundai. Peu d'informations ont filtré sur le projet de voiture autonome d'Apple, désignée par le nom de code Titan, le groupe informatique gardant le secret sur ses ambitions dans l'automobile.