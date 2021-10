L'enseigne Vanden Borre, spécialisée dans la vente d'électroménager, lance un baromètre de durabilité pour le gros électroménager, comme les réfrigérateurs, les fours, les lave-vaisselles ou les machines à laver, indique-t-elle lundi dans un communiqué.

Ce baromètre repose sur deux indices: la fiabilité (calculée à partir du nombre d'appareils sous garantie ayant été réparés en 2020 par le service après-vente de Vanden Borre par rapport au nombre total d'appareils vendus) et la réparabilité (calculé sur la base de la disponibilité des pièces de rechange). La moyenne des deux indices permettra aux clients de comparer 22 marques pour 16 catégories de produits.

Les premières données du baromètre laissent déjà apparaître que les marques ne disposent pas toutes de pièces de rechange en stock pendant la même durée. Les fours encastrables, par exemple, sont ceux pour lesquels la disponibilité des pièces de rechange est la plus longue, soit dix ans. Les appareils électriques sont les appareils qui sont le plus souvent réparés, plutôt que d'être remplacés.

