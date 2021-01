Vanden Borre lance Life

On le sait, l'obsolescence programmée fait plus que débat. En France, un indice de réparabilité doit être indiqué sur un certain nombre de produits électroniques dont les smartphones ou les lave-linges.

Dans une optique de circularité, Darty propose Darty Max qui, pour 9,99 euros par mois, promet de tout réparer (lave-linge, frigo, lave-vaisselle et four) jusqu'à 15 ans après l'achat. Le même... Dans une optique de circularité, Darty propose Darty Max qui, pour 9,99 euros par mois, promet de tout réparer (lave-linge, frigo, lave-vaisselle et four) jusqu'à 15 ans après l'achat. Le même principe arrive en Belgique - c'est une première - chez Vanden Borre, qui appartient au même groupe. Pour 12,99 euros mensuels, Vanden Borre Life promet une réparation gratuite de tout le gros électroménager (sauf les hottes) jusqu'à sept ans après l'achat, voire plus si les pièces sont toujours disponibles. La chaîne accepte même les appareils achetés ailleurs moyennant un droit d'entrée de 79 euros. Si la réparation n'est pas possible ou trop chère, Vanden Borre remplace l'appareil via des bons d'achat équivalant au prix d'achat. L'enseigne souhaite aussi travailler avec les marques pour augmenter la durée de vie du produit ou la disponibilité des pièces détachées. Ce nouveau service va doper le service après-vente qui devrait passer de 80 à 130 techniciens.

