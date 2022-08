Jusqu'ici, Van Marcke, concentré dans les Hauts-de-France, réalisait un chiffre d'affaires de 48 millions d'euros sur un marché hexagonal estimé à 4 milliards.

Van Marcke, le leader belge de la distribution de produits sanitaires, de chauffage et de climatisation, veut tripler dans les cinq ans sa présence en France, un marché jugé prioritaire. L'entreprise courtraisienne entend y porter son nombre de points de vente de 16 à 50 en ayant entre autres, recours partiellement à la franchise. Jusqu'ici, Van Marcke, concentré dans les Hauts-de-France, réalisait un chiffre d'affaires de 48 millions d'euros sur un marché hexagonal estimé à 4 milliards. Dans un premier temps, le groupe concentrera son expansion dans le nord et l'est de la France ainsi que dans l'agglomération lyonnaise. Ce choix est purement pratique: Van Marke a construit juste avant la pandémie un gigantesque centre de distribution à Courtrai qui lui permet de stocker près de quatre millions de produits. Ce centre lui permettra d'arroser la moitié nord de la France dans des délais rapides. Par la suite, une nouvelle plateforme française lui donnera accès à la moitié sud. Pour rappel, Van Marcke emploie 1.800 personnes (dont deux tiers en Belgique), exploite 116 magasins dans trois pays et réalise un chiffre d'affaires de 535 millions d'euros (70% en Belgique).