Van Hool enregistre des pertes en Belgique

Si la société Van Hool a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 558 millions d'euros, en hausse de 6%; le bénéfice opérationnel a par contre reculé de 15%, à 15 millions d'euros, rapportent mercredi De Tijd et L'Echo. En cause principalement: l'affaiblissement du dollar, mais également une perte de 850.000 euros pour l'usine belge du groupe, que le CEO Filip Van Hool explique par un accroissement des dépenses en recherche et développement, qui ont augmenté de 3 millions.

Van Hool CX45E