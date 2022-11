Une fonderie d'or a-t-elle sa place en milieu urbain? Pour les voisins et la ministre de l'Environnement, la réponse est non. A Anvers, Value Trading doit fermer ses portes.

Extérieurement, on dirait un immeuble de bureaux. En réalité, il s'agit d'une usine chimique dans laquelle sont manipulées des substances dangereuses, s'inquiètent les riverains. Près de la gare Centrale, en plein coeur du quartier juif, Value Trading, qui a pris la relève de Tony Goetz, traite depuis de nombreuses années jusqu'à 200 kilos d'or par jour...

Extérieurement, on dirait un immeuble de bureaux. En réalité, il s'agit d'une usine chimique dans laquelle sont manipulées des substances dangereuses, s'inquiètent les riverains. Près de la gare Centrale, en plein coeur du quartier juif, Value Trading, qui a pris la relève de Tony Goetz, traite depuis de nombreuses années jusqu'à 200 kilos d'or par jour et doit régulièrement rassurer des riverains qui multiplient les manifestations réclamant son départ. A l'appui de leur démarche, ces derniers avancent, sans toutefois pouvoir établir un lien de causalité direct, le nombre "anormalement élevé" de cancers constatés dans le voisinage. Ils accusent également l'entreprise d'être responsable de problèmes cutanés ou respiratoires ainsi que des défauts de concentration chez les enfants. Ainsi mise en cause, Value Trading affirme respecter tous les paramètres exigés par les autorités. Ses émissions sont régulièrement contrôlées par SGS, leader mondial de l'inspection et du contrôle. Les rapports de ces mesures sont consultables dans ses bureaux, sur rendez-vous, soutient-elle. Mais tous les ponts semblent rompus. La demande de renouvellement du permis d'environnement introduite en juin 2021 par Value Trading a en effet suscité près de 2.000 avis d'opposition. En début d'année, la députation permanente accordait toutefois un permis valable pour trois ans assorti d'une invitation à déménager. Furieux, les riverains ont interjeté appel de sorte que le dossier s'est retrouvé sur le bureau de la ministre de l'Environnement, Zuhal Demir, qui, malgré les avis positifs émis par d'autres institutions publiques, vient d'ordonner la fermeture. "La ministre se laisse guider par l'opinion plutôt que par les faits", déplore l'entreprise qui cherche activement la parade.