Le géant mondial de la distribution Walmart a annoncé mercredi son intention d'embaucher 150.000 personnes à l'approche des fêtes de fin d'année pour travailler dans ses supermarchés, la plupart de ces postes étant destinés à être permanents et à temps plein.

Le groupe, premier employeur privé aux Etats-Unis avec environ 1,6 million de salariés, avait déjà indiqué début septembre vouloir recruter 20.000 personnes supplémentaires pour gérer le flux des produits dans ses entrepôts et ses livraisons.

Alors que de nombreux secteurs peinent actuellement à recruter dans le pays, en particulier sur les postes aux plus bas salaires, Walmart met en avant les augmentations de rémunérations effectuées au cours de l'année passée.

La rémunération de base à l'embauche dans le groupe va désormais de 12 à 17 dollars de l'heure en fonction des zones dans le pays, quand la rémunération minimum est légalement de 7,25 dollars.

Le salaire horaire moyen des employés chez Walmart est de 16,40 dollars de l'heure.

Le groupe veut s'assurer qu'il est "prêt à aider les clients, que ce soit en magasin, pour le retrait des courses au point de vente ou les commandes en ligne", a remarqué Julie Murphy, responsable des ressources humaines pour Walmart aux Etats-Unis, dans un message.

L'entreprise n'est pas la seule à recruter massivement en préparation de la période particulièrement active courant entre la fête de Thanskgiving, fin novembre, et la Nouvelle année.

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a aussi annoncé vouloir recruter 125.000 personnes aux Etats-Unis pour sa logistique tandis que le transporteur Fedex prévoit d'embaucher 90.000 personnes afin de pouvoir faire face à la hausse des commandes en ligne.

