Poussé dans le dos par le vent des enjeux urbains autour de l'environnement et de la mobilité, Urbike enfourche son concept BCklet. Une solution de livraison de marchandises par vélo-remorque.

Oui, nous sommes une start -up ! ", assure Philippe Lovens, CEO et cofondateur de la coopérative bruxelloise Urbike. En effet, voici une jeune société dynamique lancée il y a un an et porteuse d'un premier projet innovant : BCklet (prononcez " bicyclette "). Son défi : changer le paradigme de la livraison de colis et de marchandises en ville en substituant aux camion(nette)s des vélos électriques avec remorque.

